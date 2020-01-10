"Динамо" объявило о подписании 17-летнего вратаря

Московское "Динамо" заключило контракт с вратарём Расулом Мицаевым.

17-летний страж ворот является воспитанником нальчикского футбола, а до последнего времени находился с системе "Ахмата".

Условия подписанного соглашения не разглашаются. Юный голкипер выбрал 95-й игровой номер и вскоре приступит к работе с молодёжной командой "бело-голубых" на сборе в Турции.

"Эмоции сумасшедшие. Я - в "Динамо"! Мне тут всё очень нравится - классные тренировки, отношение к молодым футболистам, условия для работы, которые просто великолепны. На базе клуба есть буквально всё для того, чтобы играть и развиваться. Из современных вратарей мне импонирует тер Штеген, который здорово играет как ногами, так и в рамке ворот. Но я не стремлюсь его копировать на поле - мне кажется, что каждый голкипер имеет свой собственный стиль игры.

Конечно, до перехода в "Динамо" я знал о Льве Яшине, знал, что это великий вратарь и единственный из всех футболистов этого амплуа, кто получал "Золотой мяч". Но когда был на просмотре в "Динамо", начал больше читать о нём, смотреть фильмы и телепередачи. Очень интересно и познавательно! Бывал ли на улице Льва Яшина в Грозном? Конечно, бывал. Там находится "Ахмат Арена", так что посещал улицу имени великого вратаря регулярно", - сказал Мицаев.

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