"Динамо" объявило о подписании экс-хавбека "Зенита"

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"Динамо" объявило о подписании экс-хавбека "Зенита"

Московское "Динамо" объявило о подписании контракта с полузащитником Артуром Юсуповым.

29-летний футболист, который несколько дней назад стал свободным агентом, заключил со столичным клубом соглашение до 31 декабря 2020 года.

В новой команде хавбек будет играть с номером "6" на спине.

Стоит отметить, что экс-игрок "Зенита" уже защищал цвета "Динамо" с 2009 по 2015 год. Трансферная стоимость Юсупова оценивается в 2,5 миллиона евро.

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