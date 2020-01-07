"Динамо" объявило о покупке защитника "Краснодара" Скопинцева
Защитник "Краснодара" Дмитрий Скопинцев перешёл в московское "Динамо", сообщает официальный сайт клуба.
Сумма трансфера составила 4,3 миллиона евро. Стороны заключили контракт до лета 2024 года.
22-летний Скопинцев является воспитанником "Динамо". За "Краснодар" он выступал с февраля 2019 года, сыграл 17 матчей и забил 2 гола.
Ранее сообщалось, что "бело-голубые" будут платить футболисту зарплату в размере 750 тысяч евро в год + бонусы до 300 тысяч.
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|Команда
|М
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|Краснодар
|19
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|19
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|4
|ЦСКА Москва
|19
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|Арсенал Тула
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|25
|7
|Уфа
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|8
|Динамо Москва
|19
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|Урал
|19
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|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
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|Крылья Советов
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|16
|Сочи
|18
|15