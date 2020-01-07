"Динамо" объявило о покупке защитника "Краснодара" Скопинцева

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"Динамо" объявило о покупке защитника "Краснодара" Скопинцева

Защитник "Краснодара" Дмитрий Скопинцев перешёл в московское "Динамо", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 4,3 миллиона евро. Стороны заключили контракт до лета 2024 года.

22-летний Скопинцев является воспитанником "Динамо". За "Краснодар" он выступал с февраля 2019 года, сыграл 17 матчей и забил 2 гола.

Ранее сообщалось, что "бело-голубые" будут платить футболисту зарплату в размере 750 тысяч евро в год + бонусы до 300 тысяч.

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