"Динамо" объявило о продаже Теттеха в турецкий клуб

Московское "Динамо" продало хавбека Абдула Теттеха в турецкий "Газиантеп".

О сумме трансфера не сообщается. Однако известно, что 29-летний ганец заключил с клубом трехлетнее соглашение.

Отметим, что "Газиантеп" в этом сезоне будет выступать в высшей турецкой лиге.

Теттех выступал за "Динамо" с 2017 года. За это время он провел 35 матчей и забил один гол.

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