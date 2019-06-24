"Динамо" объявило о продлении контракта с основным защитником

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"Динамо" объявило о продлении контракта с основным защитником

Защитник Григорий Морозов подписал новый контракт с "Динамо", сообщает официальный сайт московского клуба.

25-летний футболист заключил с "бело-голубыми" соглашение до лета 2022 года. Предыдущий договор истекал в 2021 году.

"Очень рад, что удалось договориться с родным клубом. На протяжении семи лет, что я нахожусь в "Динамо", у меня сложились хорошие отношения со всеми. С самого начала продление контракта с "бело-голубыми" было для меня приоритетом. В этой команде я дебютировал, здесь мне подарили путёвку в большой футбол. Продолжаю следовать своей мечте, играя в любимом клубе. В предстоящем сезоне перед "Динамо" будут поставлены более амбициозные цели. Продолжу усердно тренироваться, чтобы сезон получился запоминающимся. Хочу пригласить всех динамовских болельщиков на новый стадион. Вместе мы добьёмся поставленных целей!" - сказал игрок.

Морозов является воспитанником академии Коноплёва, в "Динамо" оказался в 2012 году, а дебютировал в августе 2015-го.

В минувшем сезоне левый фулбек сыграл за столичную команду 24 матча во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

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