"Динамо" объявило о продлении контракта с Ташаевым



Московское "Динамо" продлило контракт с полузащитником Александром Ташаевым, сообщает официальный сайт клуба.

Сроки длительности нового соглашения и финансовые условия игрока не разглашаются.

23-летний Ташаев выступает за "Динамо" с 2014 года, провел за клуб 73 матча и забил 8 голов.

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