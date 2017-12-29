"Динамо" объявило о продлении контракта с Ташаевым

Теги динамо москваалександр ташаев

"Динамо" объявило о продлении контракта с Ташаевым
Московское "Динамо" продлило контракт с полузащитником Александром Ташаевым, сообщает официальный сайт клуба.

Сроки длительности нового соглашения и финансовые условия игрока не разглашаются.

23-летний Ташаев выступает за "Динамо" с 2014 года, провел за клуб 73 матча и забил 8 голов.

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