"Динамо" объявило о продлении контракта с тренером Новиковым

Наставник московского "Динамо" Кирилл Новиков заключил новый контракт с клубом.

Теперь соглашение 38-летнего специалиста с "бело-голубыми" рассчитано до лета 2021 года.

Вместе с главным тренером продлили сотрудничество с клубом его ассистенты Виталий Гришин и Дмитрий Изотов.

Новиков возглавил "Динамо" 8 октября, сменив у руля команда Дмитрия Хохлова.

С тех пор команда провела 7 матчей в РПЛ, одержав 4 победы, дважды сыграв вничью и потерпев 1 поражение.

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