"Динамо" объявило о сокращении зарплат футболистов

Московское "Динамо" опубликовало официальное заявление касательно уменьшения зарплатного фонда игроков команды.

"Достигнуто коллективное соглашение с игроками основного состава нашей команды о снижении заработной платы на 40% в период с 1 апреля до возобновления учебно-тренировочного процесса, в связи с введением мер ограничительного характера по распространению коронавирусной инфекции и приостановкой чемпионата РПЛ.

Руководство клуба благодарит каждого из футболистов за проявленное понимание ситуации и готовность действовать в интересах нашего клуба. Команда проявила солидарность, равно как и при принятии предыдущих коллективных решений, подойдя к обсуждению комплексного вопроса взвешенно и ответственно", - говорится в публикации "бело-голубых".

Напомним, что РПЛ из-за пандемии коронавируса официально приостановлена до 31 мая.

"Динамо" по итогам 22 туров занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата.

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