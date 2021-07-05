"Динамо" объявило о трансфере 18-летнего грузина
Фото твиттер "Динамо"
Полузащитник тбилисского "Динамо" Лука Гагнидзе перешёл в московское "Динамо".
Сколько "бело-голубые" заплатили за грузинского таланта, пока неизвестно. Его рыночная стоимость - 700 тысяч евро.
18-летний футболист заключил с новым клубом контракт до июня 2026 года.
Гагнидзе является воспитанником тбилисского "Динамо", сыграл 18 матчей за первую команду, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.
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|Команда
|М
|О
|1
|Динамо Тбилиси
|36
|75
|2
|Динамо Батуми
|36
|70
|3
|Saburtalo
|36
|70
|4
|Локомотиви Тбилиси
|36
|55
|5
|Чихура Сачхере
|36
|47
|6
|Торпедо Кутаиси
|36
|44
|7
|Дила Гори
|36
|43
|8
|Rustavi
|36
|38
|9
|Сиони
|36
|38
|10
|ВИТ Джорджия
|36
|20