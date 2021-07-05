"Динамо" объявило о трансфере 18-летнего грузина

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"Динамо" объявило о трансфере 18-летнего грузина

Фото твиттер "Динамо"

Полузащитник тбилисского "Динамо" Лука Гагнидзе перешёл в московское "Динамо".

Сколько "бело-голубые" заплатили за грузинского таланта, пока неизвестно. Его рыночная стоимость - 700 тысяч евро.

18-летний футболист заключил с новым клубом контракт до июня 2026 года.

Гагнидзе является воспитанником тбилисского "Динамо", сыграл 18 матчей за первую команду, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.

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