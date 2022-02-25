"Динамо" объявило о заключении контрактов с 9 воспитанниками

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"Динамо" объявило о заключении контрактов с 9 воспитанниками

Фото твиттер "Динамо"

Московское "Динамо" подписало профессиональные соглашения с девятью молодыми футболистами.

Это вратари Степан Дёгтев и Курбан Расулов, защитники Даниил ЧеркасовМаксим Матюнин, Георгий Тихомиров и Никита Морозов, хавбеки Максим Майоров и Даниил Малышев, а также форвард Глеб Князев.

Все указанные игроки являются воспитанниками академии "бело-голубых" 2005-2006 года рождения.

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