"Динамо" объявило об уходе двух игроков в "Оренбург"

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"Динамо" объявило об уходе двух игроков в "Оренбург"

Сразу два игрока московского "Динамо" продолжат карьеру в "Оренбурге".

"Бело-голубые" на своём официальном сайте подтвердили, что полузащитник Владимир Москвичёв и нападающий Фёдор Черных ближайший сезон проведут на правах аренды в приволжском клубе.

Стоит отметить, что оба футболиста в стартовавшей кампании не сыграли ни одного матча.

По итогам шести туров РПЛ "Динамо" занимает 13-е место в турнирной таблице первенства, а "Оренбург" находится на 16-й строчке.

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