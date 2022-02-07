"Динамо" объявило об уходе Морозова и заключении контракта с Зазвонкиным
Фото сайт "Динамо"
Московское "Динамо" в воскресенье объявило о двух изменениях, связанных с контрактами игроков.
27-летний защитник Григорий Морозов покинул клуб, согласившись на расторжение договора по взаимному согласию.
17-летний хавбек Иван Зазвонкин, в свою очередь, заключил первое профессиональное соглашение с "бело-голубыми".
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