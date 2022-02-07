"Динамо" объявило об уходе Морозова и заключении контракта с Зазвонкиным

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"Динамо" объявило об уходе Морозова и заключении контракта с Зазвонкиным

Фото сайт "Динамо"

Московское "Динамо" в воскресенье объявило о двух изменениях, связанных с контрактами игроков.

27-летний защитник Григорий Морозов покинул клуб, согласившись на расторжение договора по взаимному согласию.

17-летний хавбек Иван Зазвонкин, в свою очередь, заключил первое профессиональное соглашение с "бело-голубыми".

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