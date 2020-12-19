"Динамо" объявило об уходе Рауша

Защитник московского "Динамо" Константин Рауш официально покинул клуб.

Контракт 30-летнего футболиста с "бело-голубыми" подошёл к концу, и он стал свободным агентом.

Рауш выступал за "Динамо" с января 2018 года, сыграл 48 матчей, забил 2 гола и сделал 8 ассистов.

"Динамо" благодарит Константина за время, проведённое в Москве, и желает удачи в будущем!" - говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Не пропустите: "Динамо" нацелилось на защитника "Фейеноорда". | http://soccernews.ru