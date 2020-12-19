"Динамо" объявило об уходе Рауша
Защитник московского "Динамо" Константин Рауш официально покинул клуб.
Контракт 30-летнего футболиста с "бело-голубыми" подошёл к концу, и он стал свободным агентом.
Рауш выступал за "Динамо" с января 2018 года, сыграл 48 матчей, забил 2 гола и сделал 8 ассистов.
"Динамо" благодарит Константина за время, проведённое в Москве, и желает удачи в будущем!" - говорится в заявлении на официальном сайте клуба.
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