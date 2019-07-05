"Динамо" обыграл "Слован" в контрольном матче в Австрии

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"Динамо" обыграл "Слован" в контрольном матче в Австрии

"Динамо" переиграл "Слован" в контрольном матче в Австрии.

Победный гол забил новый игрок команды полузащитник Себастьян Шиманьски.

"Динамо" - "Слован Л" - 1:0 (0:0)

Гол: Шиманьски, 54. 

"Динамо": Шунин, Плиев, Евгеньев, Шуньич, Морозов, Тетте, Юсупов, Жоаузинью, Шиманьски, Кардозу (Панченко, 71), Шейдаев (Грулев, 68).

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