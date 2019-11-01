"Динамо" обыграло "Ахмат" в матче молодежного первенства

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"Динамо" обыграло "Ахмат" в матче молодежного первенства

"Динамо" обыграло "Ахмат" в матче 15-го тура молодежного первенства РПЛ.

В составе победителей голами отметился Илья Гоманюк.

"Динамо - мол." -  "Ахмат - мол." - 2:0 (1:0)

Голы: Гоманюк, 28 - 1:0, Адамов, 75 (в свои ворота) - 2:0.

"Динамо" c 35 очками возглавляет таблицу молодежного первенства, у "Ахмата" 19 баллов и 9 место.

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