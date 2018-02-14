"Динамо" обыграло черногорцев в товарищеском матче

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"Динамо" обыграло черногорцев в товарищеском матче

Московское "Динамо" в товарищеском матче добилось победы над черногорской "Зетой". Единственный мяч в этой встрече забил Алексей Козлов.

"Динамо" - "Зета" - 1:0 (0:0)
Гол: Козлов, 31.

"Динамо": Лещук (Шунин, 46), Козлов, Хольмен, Калугин, Темников, Соснин, Москвичев, Теттех, Грулев, Марков (Луценко, 67), Обольский.

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