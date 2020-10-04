"Динамо" обыграло "Краснодар" в чемпионате России

В матче 10-го тура чемпионата России московское "Динамо" на своем поле обыграло "Краснодар" со счетом 2:0. Победу "бело-голубым" принесли голы Вячеслава Грулева и Даниила Лесового.

Благодаря победе "Динамо" поднялось на шестое место в турнирной таблице РПЛ. "Краснодар" опустился на восьмую позицию.

"Динамо" Москва - "Краснодар" Краснодар - 2:0 (1:0)

Голы: Грулев, 37 - 1:0, Лесовой, 57 - 2:0

"Динамо": Шунин, Ордец, Паршивлюк, Скопинцев, Евгеньев, Лесовой, Моро, Фомин, Шиманьски, Грулев, Н`Жи (Комличенко, 69).

"Краснодар": Сафонов, Смольников, Мартынович, Сорокин, Рамирес (Панталеао, 22), Газинский, Уткин (Сулейманов, 56), Классон (Сперцян, 75), Вильена, Кабелла, Берг (Камболов, 75).

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