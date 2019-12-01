"Динамо" обыграло "Локомотив" благодаря дублю Филиппа
В матче 18-го тура чемпионата России "Локомотив" на своем поле проиграл "Динамо" со счетом 1:2. В середине первого тайма счет открыл Максимилиан Филипп, но через некоторое время Алексей Миранчук восстановил равновесие. В начале второго тайма победный гол с пенальти забил Филипп, оформив дубль.
Благодаря победе "Динамо" поднялось на шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Локомотив" остался на 2-м месте.
"Локомотив" – "Динамо" - 1:2 (1:1)
Голы: Филипп, 23 - 0:1, Миранчук, 38 (с пенальти) - 1:1, Филипп, 49 (с пенальти) - 1:2
"Локомотив": Коченков, Игнатьев, Серкейра, Чорлука, Рыбус, Коломейцев (Эдер, 65), Миранчук, Куликов (Тугарев, 57), Крыховяк, Хеведес, Смолов.
"Динамо": Шунин, Морозов, Ордец, Паршивлюк, Рауш, Мигел Кардозу (Н`Жи, 62), Нойштедтер, Юсупов, Рыков, Игбоун (Шуньич, 73), Филипп.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|39
|2
|Локомотив Москва
|18
|34
|3
|ЦСКА Москва
|17
|33
|4
|Краснодар
|17
|33
|5
|Ростов
|18
|31
|6
|Динамо Москва
|18
|24
|7
|Уфа
|18
|22
|8
|Спартак Москва
|17
|22
|9
|Урал
|18
|21
|10
|Ахмат
|18
|19
|11
|Арсенал Тула
|17
|19
|12
|Оренбург
|17
|19
|13
|Крылья Советов
|18
|18
|14
|Рубин
|18
|18
|15
|Тамбов
|17
|17
|16
|Сочи
|17
|14