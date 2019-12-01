"Динамо" обыграло "Локомотив" благодаря дублю Филиппа

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"Динамо" обыграло "Локомотив" благодаря дублю Филиппа

В матче 18-го тура чемпионата России "Локомотив" на своем поле проиграл "Динамо" со счетом 1:2. В середине первого тайма счет открыл Максимилиан Филипп, но через некоторое время Алексей Миранчук восстановил равновесие. В начале второго тайма победный гол с пенальти забил Филипп, оформив дубль.

Благодаря победе "Динамо" поднялось на шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Локомотив" остался на 2-м месте.

"Локомотив" – "Динамо" - 1:2 (1:1)
Голы: Филипп, 23 - 0:1, Миранчук, 38 (с пенальти) - 1:1, Филипп, 49 (с пенальти) - 1:2 

"Локомотив": Коченков, Игнатьев, Серкейра, Чорлука, Рыбус, Коломейцев (Эдер, 65), Миранчук, Куликов (Тугарев, 57), Крыховяк, Хеведес, Смолов.

"Динамо": Шунин, Морозов, Ордец, Паршивлюк, Рауш, Мигел Кардозу (Н`Жи, 62), Нойштедтер, Юсупов, Рыков, Игбоун (Шуньич, 73), Филипп.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

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