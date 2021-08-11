"Динамо" обыграло "Минай" в перенесенном матче 1-го тура

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"Динамо" обыграло "Минай" в перенесенном матче 1-го тураФото: ФК "Динамо"

В перенесенной игре 1-го тура УПЛ "Динамо" одержало победу над "Минаем".

После трех туров "Динамо" с очками возглавляет турнирную таблицу. Однако "Десна" имеет такое же количество балов и уступает только по дополнительным показателям.

"Динамо" Киев - Минай 2:0

Голы: Буяльский, 19 - 1:0, Рамирес, 45+1 - 2:0

"Динамо" Киев: Бущан, Тымчик, Забарный, Сирота, Миколенко, Андриевский (Сидорчук, 67), Шепелев (Шапаренко, 62), Караваев (Сидклей, 62), Буяльский (Леднев, 79), Цыганков, Рамирес (Гармаш, 62).

"Минай": Кучер, Кныш, Синегуб, Векляк, Гончар (Гончар, 78), Багайоко, Кулиев, Хахлев (Петрусенко, 63), Байдал (Ахмедзаде, 57), Кобак (Билоног, 57), Селезнев (Вишневский, 57).

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