"Динамо" обыграло "Минай" в перенесенном матче 1-го тура
Фото: ФК "Динамо"
В перенесенной игре 1-го тура УПЛ "Динамо" одержало победу над "Минаем".
После трех туров "Динамо" с очками возглавляет турнирную таблицу. Однако "Десна" имеет такое же количество балов и уступает только по дополнительным показателям.
"Динамо" Киев - Минай 2:0
Голы: Буяльский, 19 - 1:0, Рамирес, 45+1 - 2:0
"Динамо" Киев: Бущан, Тымчик, Забарный, Сирота, Миколенко, Андриевский (Сидорчук, 67), Шепелев (Шапаренко, 62), Караваев (Сидклей, 62), Буяльский (Леднев, 79), Цыганков, Рамирес (Гармаш, 62).
"Минай": Кучер, Кныш, Синегуб, Векляк, Гончар (Гончар, 78), Багайоко, Кулиев, Хахлев (Петрусенко, 63), Байдал (Ахмедзаде, 57), Кобак (Билоног, 57), Селезнев (Вишневский, 57).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13