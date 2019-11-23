"Динамо" обыграло "Ростов" благодаря двум голам с пенальти
В матче 17-го тура чемпионата России московское "Динамо" обыграло "Ростов" со счетом 2:1. В начале встречи счет открыл Ивелин Попов, но затем победу бело-голубым принес дубль Максимилиана Филиппа, который дважды реализовал пенальти.
Благодаря победе "Динамо" поднялось на седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Ростов" остался на 3-й позиции.
"Динамо" – "Ростов" - 2:1 (1:1)
Голы: Попов, 13 - 0:1, Филипп, 33 (с пенальти) - 1:1, Филипп, 88 (с пенальти) - 2:1
"Динамо": Шунин, Рауш, Плиев (Паршивлюк, 38), Рыков, Евгеньев (Шуньич, 72), Юсупов, Нойштедтер, Шиманьски, Морозов, Филипп, Игбоун.
"Ростов": Бабурин, Чистяков, Козлов, Чернов, Хаджикадунич, Норманн, Попов, Глебов (Зайнутдинов, 59), Байрамян, Ионов, Шомуродов.
Не пропустите: "Зенит" одержал непростую победу над "Рубином". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Тоттенхэм" выиграл в первом матче при Моуринью, обыграв "Вест Хэм"
-
"Зенит" одержал непростую победу над "Рубином"
-
Что посмотреть на выходных в европейских лигах? Выделяем 4 самые интересные поединки
-
Хавбек "Челси" танцевал полуголым в обнимку с мужчиной
-
У экс-тренера "Реала" диагностирован рак кожи
Лента новостей
-
Моуринью прокомментировал свою первую победу с "Тоттенхэмом" в АПЛ
-
1
"Динамо" обыграло "Ростов" благодаря двум голам с пенальти
-
Вальверде пояснил плохую игру "Барселоны" в матче с "Леганесом"
-
Моуринью в 4-й раз подряд стартовал с победы в АПЛ
-
ЦСКА призвал фанатов прийти на матч с "Крыльями Советов" вместе с мамами
-
Испанские СМИ анонсируют трансферную революцию в "Барселоне"! Кого хочет пригласить каталонский гранд?
-
"Тоттенхэм" выиграл в первом матче при Моуринью, обыграв "Вест Хэм"
-
"Вынесли сор из избы". Карпин высказался о финансовых проблемах "Ростова"
-
Кейн вышел на третье место в списке лучших бомбардиров "Тоттенхэма"
-
1
"Барселона" переиграла на выезде "Леганес"
-
Малком оценил перспективы "Зенита" выйти в плей-офф Лиги Чемпионов
-
Семак подвёл итоги матча с "Рубином"
-
Моуринью прокомментировал ситуацию с Эриксеном
-
"Зенит" одержал непростую победу над "Рубином"
-
"Тоттенхэм" может сохранить одного из лидеров благодаря Моуринью
-
"Рубин" забил первый гол за 1,5 месяца
-
Месси рассказал, какой из "Золотых мячей" для него самый особенный
-
Тренер "Брешии" сделал заявление о конфликте с Балотелли
-
Малком: "Фанаты "Барселоны" просят меня вернуться"
-
Шалимов прокомментировал победу над "Оренбургом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|16
|36
|2
|Локомотив Москва
|17
|34
|3
|Ростов
|16
|30
|4
|ЦСКА Москва
|16
|30
|5
|Краснодар
|16
|30
|6
|Спартак Москва
|16
|21
|7
|Арсенал Тула
|16
|19
|8
|Оренбург
|17
|19
|9
|Урал
|16
|19
|10
|Ахмат
|17
|18
|11
|Уфа
|16
|18
|12
|Динамо Москва
|16
|18
|13
|Крылья Советов
|16
|18
|14
|Рубин
|16
|17
|15
|Тамбов
|17
|17
|16
|Сочи
|16
|13