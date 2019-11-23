"Динамо" обыграло "Ростов" благодаря двум голам с пенальти

В матче 17-го тура чемпионата России московское "Динамо" обыграло "Ростов" со счетом 2:1. В начале встречи счет открыл Ивелин Попов, но затем победу бело-голубым принес дубль Максимилиана Филиппа, который дважды реализовал пенальти.

Благодаря победе "Динамо" поднялось на седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Ростов" остался на 3-й позиции.

"Динамо" – "Ростов" - 2:1 (1:1)

Голы: Попов, 13 - 0:1, Филипп, 33 (с пенальти) - 1:1, Филипп, 88 (с пенальти) - 2:1

"Динамо": Шунин, Рауш, Плиев (Паршивлюк, 38), Рыков, Евгеньев (Шуньич, 72), Юсупов, Нойштедтер, Шиманьски, Морозов, Филипп, Игбоун.

"Ростов": Бабурин, Чистяков, Козлов, Чернов, Хаджикадунич, Норманн, Попов, Глебов (Зайнутдинов, 59), Байрамян, Ионов, Шомуродов.

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