"Динамо" обыграло "Ростов" Карпина в первом матче сезона РПЛ

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Московское "Динамо" обыграло "Ростов" в матче-открытие сезона российской премьер-лиги.

"Ростов" - "Динамо" - 0:2

Голы: Захарян, 20 - 0:1, Тюкавин, 33 - 0:2.

"Ростов" – Песьяков, Хаджикадунич, Терентьев, Осипенко, Калинин, Сухомлинов (Мамаев, 59), Глебов, Хасимото, Байрамян (Альмквист, 58), Комличенко, Полоз (Фольмер, 58).

"Динамо" – Шунин, Ордец, Лаксальт, Паршивлюк, Бальбуэна, Моро (Кутицкий, 75), Шиманьски, Лесовой, Фомин, Захарян, Тюкавин.

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