"Динамо" обыграло "Ростов" в 3-м туре РПЛ

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"Динамо" обыграло "Ростов" в 3-м туре РПЛ

В рамках 3-го тура РПЛ "Динамо" одержало победу над "Ростовом".

Теперь московский клуб с 7 очками занимает третье место. "Ростов" идет 10-м.

"Динамо" - "Ростов" 2:0

Голы: Филипп (пен), 42 - 1:0, Комличенко, 45 - 2:0

"Динамо": Шунин, Евгеньев, Ордец, Скопинцев, Паршивлюк, Шиманьски (Карапузов, 64), Фомин (Моро, 69), Каборе, Комличенко (Игбоун, 64), Н`Жи (Терехов, 83), Филипп (Москвичев, 83).

"Ростов": Песьяков, Козлов (Байрамян, 77), Осипенко, Чернов (Тошевски, 77), Хаджикадунич, Еременко (Глебов, 67), Норманн (Хасимото, 77), Мамаев, Ионов (Ковалев, 87), Зайнутдинов, Шомуродов.

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