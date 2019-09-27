"Динамо" обыграло "Ростов" в молодежном первенстве

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"Динамо" обыграло "Ростов" в молодежном первенстве

В матче 11-го тура молодежного первенства России "Динамо" в гостях обыграло "Ростов".

В составе победителей голами отметились Владислав Галкин и Максим Данилин, оформивший дубль.

"Ростов" U19 - "Динамо" U19 - 1:3 (1:2)

Голы: Медведь, 6 - 1:0, Галкин, 31 - 1:1, Динилин, 41 - 1:2, Данилин, 53 - 1:3.

"Динамо" с 25 баллами занимает 1 место в турнирной таблице чемпионата. "Ростов" с 17 очками на 7 позиции.

А еще: СМИ: Хохлов пропустил сегодняшнюю тренировку "Динамо"| http://soccernews.ru
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