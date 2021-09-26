"Динамо" обыграло "Рубин" в матче РПЛ
Фото: инстаграм "Динамо"/Автор неизвестен
Московское "Динамо" обыграло казанский "Рубин" в матче девятого тура Российской Премьер-Лиги.
"Динамо" - "Рубин" - 2:0
Гол: Фомин, 32 - 1:0, Грулев, 58 - 2:0.
"Динамо" - Лещук, Варела, Ордец, Бальбуэна, Скопинцев, Фомин, Моро, Шиманьски, Грулев (Тюкавин, 70), Макаров, Захарян.
"Рубин" - Дюпин, Уремович, Тальби, Самошников, Хван Ин Бом, Хакшабанович, Абильгор, Костюков, Дрейер, Кварацхелия (Бакаев, 64), Деспотович (Онугха, 64).
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