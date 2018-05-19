"Динамо" обыграло "Шахтер" в последнем туре УПЛ
В последнем туре АПЛ, который уже ничего не решал с точки зрения турнирных задач, встретились чемпион страны "Шахтер" и серебряный призер "Динамо".
Гости активнее начали игру, сначала Марлос сместился с фланга в центр, а затем пробивал в правый угол – Бойко мяч отбил. Через несколько минут уже Исмаили повторил этот трюк, но уже на противоположном фланге, вратарь "Динамо" снова вступил в игру.
Хозяева поля ответили на это двумя голами, однако один из них не был засчитан, так как Гармаш подыграл себе рукой. Но ворота уже были распечатаны, через минуту мяч влетел в сетку уже по всем правилам. Цыганков навесил с углового, Вербич выиграл воздух и точно пробил головой.
Прошло всего семь минут, после чего счет на табло изменился. Кадар сбил в собственной штрафной Кайоде, Марлос подошел к "точке" и пробил по центру, Бойко же прыгнул в угол.
Затем на некоторое время игра успокоилась, моментов у ворот не было, но в концовке тайма Беседин отметился хорошим ударом после навеса – мяч полетел рядом со штангой. Затем после навеса с углового Гармаш проверил на прочность перекладину ворот.
"Динамо" было активнее в первом тайме, поэтому достаточно закономерно забило в начале второй половины. Помог хозяевам поля Хочолава, который срезал мяч в сетку собственных ворот, пытаясь прервать фланговый прострел. "Шахтеру" следовало раскрываться, Фонсека выпустил на поле Нема, а затем в концовке и Феррейру, но они не сумели изменить счёт на табло, хотя моменты у гостей были. Ракицкий и Степаненко проверяли реакцию Бойко, но тот не сплоховал. "Динамо" также могло забить в концовке и снять все вопросы о победителе: Гармаш пробивал с дальней дистанции, мяч пролетел над перекладиной. Также мог забить Гусев, он замыкал фланговый прострел, но отличиться в последней игре за "Динамо" ему было не суждено, хотя это было бы хорошим окончанием карьеры.
Тем не менее "Динамо" выиграло эту игру, в чемпионате они не проиграли "Шахтеру" ни разу, но все равно этого не хватило для чемпионства.
"Динамо" – "Шахтер" 2:1
Голы: Вербич, 16 – 1:0, Марлос с пенальти, 23 – 1:1; Хочолава в свои ворота, 55 – 2:1.
"Динамо": Бойко, Кендзера, Бурда, Миколенко, Кадар, Буяльский (Сидорчук, 58), Шапаренко (Гусев, 74), Цыганков, Вербич, Гармаш, Беседин.
"Шахтер": Пятов, Додо, Хочолава, Ракицкий, Исмаили (Матвиенко, 46), Степаненко, Алан Патрик, Марлос, Коваленко (Нем, 64), Дентиньо (Феррейра, 82), Кайоде.
Вячеслав Горбачев | http://soccernews.ru
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