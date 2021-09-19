"Динамо" обыграло "Сочи" и приблизилось к "Зениту"

Фото: инстаграм "Динамо"/Автор неизвестен

В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" на выезде обыграло "Сочи" со счетом 1:0.

Единственный гол в начале встречи забил Арсен Захарян.

"Динамо", набрав 16 очков, вышло на второе место в турнирной таблице чемпионата России. Отставание динамовцев от лидирующего "Зенита" составляет одно очко. "Сочи" с 15 очками опустился на третью позицию.

"Сочи" Сочи – "Динамо" Москва - 0:1 (0:1)

Гол: Захарян, 12 - 0:1

"Сочи": Джанаев, Маргасов, Родригао, Барач, Прохин, Заика (Терехов, 46), Нобоа, Цаллагов, Попов (Бурмистров, 68), Юсупов (Жоаозиньо, 68), Кассьерра.

"Динамо": Лещук, Варела, Ордец, Бальбуэна, Скопинцев, Фомин, Моро, Шиманьски (Евгеньев, 60), Грулев (Тюкавин, 66), Макаров (Игбоун, 66), Захарян (Паршивлюк, 46).

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