"Динамо" обыграло тульский "Арсенал" и вышло на 4-е место в РПЛ

В матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" на своем поле обыграло тульский "Арсенал" со счетом 1:0. Единственный гол в концовке первого тайма забил Даниил Фомин.

Благодаря победе "Динамо" вышло на четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 30 очков. "Арсенал" с 14 очками остался в зоне переходных матчей на 13-й позиции.

"Динамо" Москва – "Арсенал" Тула - 1:0 (1:0)

Гол: Фомин, 45 - 1:0

"Динамо": Шунин, Паршивлюк (Рауш, 81), Ордец, Евгеньев, Варела, Терехов (Тюкавин, 46), Фомин (Нойштедтер, 86), Шиманьски, Моро, Грулев (Комличенко, 86), Лесовой (Н`Жи, 77).

"Арсенал": Шамов, Сокол, Рассказов, Довбня, Мохаммед (Ткачев, 72), Пантелеев (Горбатенко, 58), Кангва (Бурлак, 58), Костадинов, Ломовицкий, Чаушич, Панченко (Луценко, 88).

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