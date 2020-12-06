"Динамо" обыграло тульский "Арсенал" и вышло на 4-е место в РПЛ
В матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" на своем поле обыграло тульский "Арсенал" со счетом 1:0. Единственный гол в концовке первого тайма забил Даниил Фомин.
Благодаря победе "Динамо" вышло на четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 30 очков. "Арсенал" с 14 очками остался в зоне переходных матчей на 13-й позиции.
"Динамо" Москва – "Арсенал" Тула - 1:0 (1:0)
Гол: Фомин, 45 - 1:0
"Динамо": Шунин, Паршивлюк (Рауш, 81), Ордец, Евгеньев, Варела, Терехов (Тюкавин, 46), Фомин (Нойштедтер, 86), Шиманьски, Моро, Грулев (Комличенко, 86), Лесовой (Н`Жи, 77).
"Арсенал": Шамов, Сокол, Рассказов, Довбня, Мохаммед (Ткачев, 72), Пантелеев (Горбатенко, 58), Кангва (Бурлак, 58), Костадинов, Ломовицкий, Чаушич, Панченко (Луценко, 88).
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