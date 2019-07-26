"Динамо" обыграло "Урал" в 3-м туре РПЛ

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"Динамо" обыграло "Урал" в 3-м туре РПЛ

В матче 3-го тура чемпионата России "Динамо" одержало победу над "Уралом". Победу московскому клубу принесли голы Артура Юсупова и Кирилла Панченко. Благодаря победе динамовцы вышли на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидировавший ранее "Урал" опустился на второе место.

"Динамо" – "Урал" - 2:0 (2:0)
Голы: Юсупов, 16 - 1:0, Панченко, 31 - 2:0

"Динамо": Шунин, Паршивлюк, Шуньич, Рауш (Морозов, 81), Рыков, Шиманьски, Каборе, Юсупов (Тетте, 70), Жоаозиньо (Мигел Кардозу, 79), Шейдаев, Панченко.

"Урал": Годзюр, Меркулов, Ароян (Погребняк, 84), Кулаков, Емельянов, Егорычев (Бавин, 70), Бикфалви, Эль-Кабир, Аугустыняк, Бумаль (Димитров, 46), Ильин.

В 4-м туре "Динамо" в гостях сыграет со "Спартаком", "Урал" примет "Ростов". Оба поединка состоятся 3 августа.

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