"Динамо" обыграло "Урал" в 3-м туре РПЛ
В матче 3-го тура чемпионата России "Динамо" одержало победу над "Уралом". Победу московскому клубу принесли голы Артура Юсупова и Кирилла Панченко. Благодаря победе динамовцы вышли на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидировавший ранее "Урал" опустился на второе место.
"Динамо" – "Урал" - 2:0 (2:0)
Голы: Юсупов, 16 - 1:0, Панченко, 31 - 2:0
"Динамо": Шунин, Паршивлюк, Шуньич, Рауш (Морозов, 81), Рыков, Шиманьски, Каборе, Юсупов (Тетте, 70), Жоаозиньо (Мигел Кардозу, 79), Шейдаев, Панченко.
"Урал": Годзюр, Меркулов, Ароян (Погребняк, 84), Кулаков, Емельянов, Егорычев (Бавин, 70), Бикфалви, Эль-Кабир, Аугустыняк, Бумаль (Димитров, 46), Ильин.
В 4-м туре "Динамо" в гостях сыграет со "Спартаком", "Урал" примет "Ростов". Оба поединка состоятся 3 августа.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|2
|6
|2
|Урал
|3
|6
|3
|Рубин
|2
|4
|4
|Ростов
|2
|4
|5
|Спартак Москва
|2
|4
|6
|Арсенал Тула
|2
|4
|7
|Динамо Москва
|3
|4
|8
|Локомотив Москва
|2
|4
|9
|Крылья Советов
|2
|3
|10
|Ахмат
|2
|3
|11
|Краснодар
|2
|3
|12
|ЦСКА Москва
|2
|3
|13
|Уфа
|2
|0
|14
|Оренбург
|2
|0
|15
|Тамбов
|2
|0
|16
|Динамо Санкт-Петербург
|2
|0