"Динамо" обыгрывает "Шахтер" и возрождает интригу в чемпионате Украины
В центральном матче 27 тура украинской Премьер-лиги встречались "Шахтер" и "Динамо". Перед игрой расстояние между командами исчислялось шестью очками, и победа "горняков" фактически закрывала вопрос о чемпионе. Иной исход оставлял интригу в чемпионате, ведь через пять туров соперникам предстоит встретиться снова, но уже в Киеве.
В дебюте первого тайма команды обменялись опасными моментами. Первыми показали зубы динамовцы. Цыганков подал с углового, а Беседин подрезая мяч головой угодил в штангу. "Шахтер" ответил мгновенно. Патрик из центра выдал пас на Марлоса, тот подстроил мяч под левую ногу, но пробил рядом со штангой.
Ну а дальше команды снова перешли на позиционную игру, практически забыв про ворота. Скучный ход матча нарушила атака "Динамо". Шепелев сумел отвоевать мяч на правом краю у чужой штрафной, скинуть его на Цыганкова, который навесил в центр на Беседина, а тот пробивал в дальний угол, но самую малость не попал в створ.
У "горняков" за полчаса игры не получалось ровным счетом ничего. А тут еще и досадная ошибка молодого защитника, которая привела к взятию ворот Пятова. Хочолава, начиная атаку, небрежно отдал пас на Фреда. Шепелев снаряд перехватил и, пройдя к воротам, точно выстрелил из-под Степаненко – 0:1.
Только после этого команда Паулу Фонсеки завелась и по совокупности ряда опасных моментов наиграла на гол. Так в одном из эпизодов Марлос справа пробил в перекладину. Затем после розыгрыша углового пробивал с острого угла Ракицкий, но киевлян спас Бурда, выбив снаряд с ленточки. Хорошо бил с линии штрафной Патрик, но и тут мяч не залетел в ворота. В итоге на перерыв команды ушли с преимуществом "Динамо".
Во втором тайме владение мячом в исполнении "Шахтера" было тотальным. Вот только время шло, а счет, как и прежде, был на стороне гостей. Нужно отдать должное Александру Хацкевичу и его команде. План на игру был выбран правильный, столичный клуб умело оборонялся, не давая "горнякам" разбежаться.
Фонсека начал нервничать еще с середины тайма, и тут же выпустил на усиление атаки Дентиньо. План не сработал и за 10 минут до конца встречи португальский наставник "Шахтера" бросил в бой еще двоих нападающих. Но не один из них не смогли изменить ход встречи. Практически незаметным был на поле Марлос, излишне нервничал и поддавался на провокации соперника Тайсон, за что в конце концов увидел перед собой красную карточку.
"Шахтер" снова уступил "Динамо" в Харькове и в третьем кряду матче не смог забить в ворота киевлян. "Горняки" проиграли тактически, и теперь интрига в чемпионате приобретает невероятную силу. Если дуэт лидеров не потеряет очки в ближайших турах, их очная игра в Киеве станет "золотой".
"Шахтер" – "Динамо" – 0:1
Гол: Шепелев, 32.
"Шахтер": Пятов, Бутко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили, Степаненко (Дентиньо, 70), Фред, Патрик (Коваленко, 83), Тайсон, Марлос (Кайоде, 83), Феррейра.
"Динамо": Бойко, Пиварич, Кендзёра, Бурда, Шабанов, Вербич, Шепелев, Буяльский (Ротань, 60), Гармаш (Мораес, 82), Цыганков, Беседин (Мбокани, 65).
Удаление: Тайсон, 90+4.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|22
|51
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Ворскла
|22
|37
|4
|Заря Луганск
|22
|33
|5
|Верес Ровно
|22
|32
|6
|Мариуполь
|22
|32
|7
|Олимпик Донецк
|22
|28
|8
|Александрия
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|Звезда Кропивницкий
|22
|19
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|Карпаты Львов
|22
|19
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|Черноморец Одесса
|22
|18
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|Сталь Каменское
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