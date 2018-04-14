"Динамо" обыгрывает "Шахтер" и возрождает интригу в чемпионате Украины

В центральном матче 27 тура украинской Премьер-лиги встречались "Шахтер" и "Динамо". Перед игрой расстояние между командами исчислялось шестью очками, и победа "горняков" фактически закрывала вопрос о чемпионе. Иной исход оставлял интригу в чемпионате, ведь через пять туров соперникам предстоит встретиться снова, но уже в Киеве.

В дебюте первого тайма команды обменялись опасными моментами. Первыми показали зубы динамовцы. Цыганков подал с углового, а Беседин подрезая мяч головой угодил в штангу. "Шахтер" ответил мгновенно. Патрик из центра выдал пас на Марлоса, тот подстроил мяч под левую ногу, но пробил рядом со штангой.

Ну а дальше команды снова перешли на позиционную игру, практически забыв про ворота. Скучный ход матча нарушила атака "Динамо". Шепелев сумел отвоевать мяч на правом краю у чужой штрафной, скинуть его на Цыганкова, который навесил в центр на Беседина, а тот пробивал в дальний угол, но самую малость не попал в створ.

У "горняков" за полчаса игры не получалось ровным счетом ничего. А тут еще и досадная ошибка молодого защитника, которая привела к взятию ворот Пятова. Хочолава, начиная атаку, небрежно отдал пас на Фреда. Шепелев снаряд перехватил и, пройдя к воротам, точно выстрелил из-под Степаненко – 0:1.

Только после этого команда Паулу Фонсеки завелась и по совокупности ряда опасных моментов наиграла на гол. Так в одном из эпизодов Марлос справа пробил в перекладину. Затем после розыгрыша углового пробивал с острого угла Ракицкий, но киевлян спас Бурда, выбив снаряд с ленточки. Хорошо бил с линии штрафной Патрик, но и тут мяч не залетел в ворота. В итоге на перерыв команды ушли с преимуществом "Динамо".

Во втором тайме владение мячом в исполнении "Шахтера" было тотальным. Вот только время шло, а счет, как и прежде, был на стороне гостей. Нужно отдать должное Александру Хацкевичу и его команде. План на игру был выбран правильный, столичный клуб умело оборонялся, не давая "горнякам" разбежаться.

Фонсека начал нервничать еще с середины тайма, и тут же выпустил на усиление атаки Дентиньо. План не сработал и за 10 минут до конца встречи португальский наставник "Шахтера" бросил в бой еще двоих нападающих. Но не один из них не смогли изменить ход встречи. Практически незаметным был на поле Марлос, излишне нервничал и поддавался на провокации соперника Тайсон, за что в конце концов увидел перед собой красную карточку.

"Шахтер" снова уступил "Динамо" в Харькове и в третьем кряду матче не смог забить в ворота киевлян. "Горняки" проиграли тактически, и теперь интрига в чемпионате приобретает невероятную силу. Если дуэт лидеров не потеряет очки в ближайших турах, их очная игра в Киеве станет "золотой".

"Шахтер" – "Динамо" – 0:1

Гол: Шепелев, 32.

"Шахтер": Пятов, Бутко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили, Степаненко (Дентиньо, 70), Фред, Патрик (Коваленко, 83), Тайсон, Марлос (Кайоде, 83), Феррейра.

"Динамо": Бойко, Пиварич, Кендзёра, Бурда, Шабанов, Вербич, Шепелев, Буяльский (Ротань, 60), Гармаш (Мораес, 82), Цыганков, Беседин (Мбокани, 65).

Удаление: Тайсон, 90+4.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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