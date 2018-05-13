"Динамо" обыгрывает "Спартак" и лишает "красно-белых" прямой путевки в Лигу Чемпионов
Все матчи завершающего тура российской Премьер-Лиги по традиции проходили в одно время, а центральное противостояние уик-энда состоялось на "Открытие Арене", где "Спартак" принимал исторически принципиальнейшего соперника, соседа по городу "Динамо". Помимо того, что ко встрече этих двух команд всегда имеется особый интерес, в данном случае интрига была подогрета также и турнирными раскладами. Дело в том, что "красно-белые" претендовали на вторую строчку, которая позволяет напрямую квалифицироваться в Лигу Чемпионов на следующий сезон. Но для этого обязательно необходимо было побеждать "динамовцев", ничьи же хватало только в том случае, если ЦСКА в параллельном поединке не обыграли бы "Анжи".
Что касается стартовых составов, то с учетом всех кадровых потерь, Массимо Каррера выставил достаточно прогнозируемую одиннадцатку. В свою очередь, Дмитрий Хохлов доверился схеме с тремя центральными защитниками, Алексеем Козловым и Константином Раушем в качестве двух крайних, которые отвечают за всю бровку.
С первых же минут "Спартак" завладел территориальным преимуществом, но "Динамо" не стало отсиживаться в обороне. Гости очень жестко действовали в отборе. Показательный момент случился на восьмой минуте, когда одновременно два защитника "бело-голубых" присели на желтую карточку. Первой по-настоящему опасной атаки пришлось ждать до середины первого тайма: Луис Адриано с края штрафной площади пробивал точно в дальнюю "шестерку", но надежно сыграл опытный Шунин, отразив мяч на угловой.
Подопечные Хохлова грамотно действовали на контратаках, но вот пользу гостям принес стандарт. Именно после углового Кутепов неаккуратно сыграл в собственной штрафной, сфолив на Рыкове – арбитр без раздумий назначил пенальти, который не без проблем, но реализовал Евгений Луценко – 0:1. "Спартак" оказался в затруднительном положении, но уже в концовке первого тайма ситуация имела все шансы стать совсем безнадежной, если бы Карасев решился поставить второй пенальти в ворота хозяев и предъявил положенную красную карточку вратарю Реброву, за фол последней надежды на Ташаеве.
Уже в перерыве Каррера принял решение бросить в бой Зе Луиша. В начале второго тайма мог оформить дубль Луценко, но снова повезло хозяевам, за которых на этот раз сыграла перекладина, приняв на себя мощный выстрел нападающего "Динамо". В целом, несмотря на доминирование "Спартака", выпады "бело-голубых" выглядели гораздо более острыми. И если гостей в последний момент подводила реализация, то любые посягания хозяев пресекал великолепный Шунин.
Таким образом, "Динамо" совершенно справедливо побеждает в московском дерби и помогает ЦСКА в завоевании прямой путевки в Лигу Чемпионов, в то время как "Спартаку" теперь придется пробираться через квалификацию.
"Спартак" – "Динамо" – 0:1
Голы: Луценко, 35 (с пенальти)
"Спартак": Ребров, Максимович (Фернандо, 69), Кутепов, Мельгарехо, Зобнин, Самедов, Тимофеев (Комбаров, 76), Пашалич, Промес, Ханни (Зе Луиш, 46), Л. Адриано
"Динамо": Шунин, Козлов, Рыков, Шуньич, Хольмен, Рауш, Ташаев, Соу, Теттех (Соснин, 73), Панченко (Черных, 63), Луценко (Марков, 90+2)
Богдан Архипенко
Также читайте! Отчет матча ЦСКА - "Анжи" | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Итоги и символическая сборная заключительного тура АПЛ
-
Сумасшедшая перестрелка в Валенсии: "Леванте" нанес первое поражение "Барселоне"
-
Турин снова чемпион! "Ювентус" играет вничью с "Ромой"
-
Есть рекордная сотня! "Манчестер Сити" минимально обыгрывает "Саутгемптон"
-
"Ливерпуль" разгромил "Брайтон" и гарантировал себе место в Лиге Чемпионов
Лента новостей
-
"Манчестер Юнайтед" готов заплатить 100 миллионов евро за ключевого игрока "Барселоны"
-
Еще один российский топ-клуб проявляет интерес к Балотелли
-
"Арсенал" готов заплатить 60 миллионов евро за игрока "Наполи"
-
Гамейро: "Уход Гризманна будет потерей для "Атлетико"
-
Анчелотти готов возглавить итальянский топ-клуб
-
Сенников: "В игре с Испанией Россия способна сотворить чудо"
-
Абрамович сократит свои расходы на "Челси"
-
Зидан определился с приоритетной трансферной целью "Реала" на лето
-
"Интер" возобновил интерес к основному хавбеку "Атлетико"
-
Болельщики "Зенита" хотят видеть новым главным тренером команды Семака
-
Роналдо: "Неймар вписывается в игру "Реала"
-
В понедельник ПСЖ объявит имя своего нового наставника
-
Врубай VPN и подписывайся на канал Soccernews в Telegram
-
Неймар: "Сейчас не время говорить о трансферах"
-
Бабаев: "Хотим, чтобы Березуцкие и Игнашевич остались с нами еще на сезон"
-
В сферу интересов "Ювентуса" входит пять полузащитников
-
Эмери признан лучшим тренером чемпионата Франции
-
Месси определил трех виновников поражения от "Леванте"
-
"Локомотив" установил антирекорд чемпионата России
-
Аллегри: "Если меня не уволят, останусь в "Ювентусе" и на следующий сезон"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|30
|60
|2
|ЦСКА Москва
|30
|58
|3
|Спартак Москва
|30
|56
|4
|Краснодар
|30
|54
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|53
|6
|Уфа
|30
|43
|7
|Арсенал Тула
|30
|42
|8
|Динамо Москва
|30
|40
|9
|Ахмат
|30
|39
|10
|Рубин
|30
|38
|11
|Урал
|30
|37
|12
|Ростов
|30
|37
|13
|Амкар
|30
|35
|14
|Анжи
|30
|24
|15
|Тосно
|30
|24
|16
|СКА Хабаровск
|30
|13