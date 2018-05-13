"Динамо" обыгрывает "Спартак" и лишает "красно-белых" прямой путевки в Лигу Чемпионов

Все матчи завершающего тура российской Премьер-Лиги по традиции проходили в одно время, а центральное противостояние уик-энда состоялось на "Открытие Арене", где "Спартак" принимал исторически принципиальнейшего соперника, соседа по городу "Динамо". Помимо того, что ко встрече этих двух команд всегда имеется особый интерес, в данном случае интрига была подогрета также и турнирными раскладами. Дело в том, что "красно-белые" претендовали на вторую строчку, которая позволяет напрямую квалифицироваться в Лигу Чемпионов на следующий сезон. Но для этого обязательно необходимо было побеждать "динамовцев", ничьи же хватало только в том случае, если ЦСКА в параллельном поединке не обыграли бы "Анжи".

Что касается стартовых составов, то с учетом всех кадровых потерь, Массимо Каррера выставил достаточно прогнозируемую одиннадцатку. В свою очередь, Дмитрий Хохлов доверился схеме с тремя центральными защитниками, Алексеем Козловым и Константином Раушем в качестве двух крайних, которые отвечают за всю бровку.

С первых же минут "Спартак" завладел территориальным преимуществом, но "Динамо" не стало отсиживаться в обороне. Гости очень жестко действовали в отборе. Показательный момент случился на восьмой минуте, когда одновременно два защитника "бело-голубых" присели на желтую карточку. Первой по-настоящему опасной атаки пришлось ждать до середины первого тайма: Луис Адриано с края штрафной площади пробивал точно в дальнюю "шестерку", но надежно сыграл опытный Шунин, отразив мяч на угловой.

Подопечные Хохлова грамотно действовали на контратаках, но вот пользу гостям принес стандарт. Именно после углового Кутепов неаккуратно сыграл в собственной штрафной, сфолив на Рыкове – арбитр без раздумий назначил пенальти, который не без проблем, но реализовал Евгений Луценко – 0:1. "Спартак" оказался в затруднительном положении, но уже в концовке первого тайма ситуация имела все шансы стать совсем безнадежной, если бы Карасев решился поставить второй пенальти в ворота хозяев и предъявил положенную красную карточку вратарю Реброву, за фол последней надежды на Ташаеве.

Уже в перерыве Каррера принял решение бросить в бой Зе Луиша. В начале второго тайма мог оформить дубль Луценко, но снова повезло хозяевам, за которых на этот раз сыграла перекладина, приняв на себя мощный выстрел нападающего "Динамо". В целом, несмотря на доминирование "Спартака", выпады "бело-голубых" выглядели гораздо более острыми. И если гостей в последний момент подводила реализация, то любые посягания хозяев пресекал великолепный Шунин.

Таким образом, "Динамо" совершенно справедливо побеждает в московском дерби и помогает ЦСКА в завоевании прямой путевки в Лигу Чемпионов, в то время как "Спартаку" теперь придется пробираться через квалификацию.

"Спартак" – "Динамо" – 0:1

Голы: Луценко, 35 (с пенальти)

"Спартак": Ребров, Максимович (Фернандо, 69), Кутепов, Мельгарехо, Зобнин, Самедов, Тимофеев (Комбаров, 76), Пашалич, Промес, Ханни (Зе Луиш, 46), Л. Адриано

"Динамо": Шунин, Козлов, Рыков, Шуньич, Хольмен, Рауш, Ташаев, Соу, Теттех (Соснин, 73), Панченко (Черных, 63), Луценко (Марков, 90+2)

Богдан Архипенко

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