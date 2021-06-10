"Динамо" очень близко к подписанию футболиста "Милана"

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"Динамо" очень близко к подписанию футболиста "Милана"Фото: инстаграм Лаксальта/Автор неизвестен

Как сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио, переход уругвайского футболиста "Милана" Диего Лаксальта в «Динамо» близок к завершению.

По информации источника, все документы для перехода готовы, москвичи заплатят за уругвайца 3,5 млн евро.

Также, инсайдер Николо Скира отмечает, что 28-летний футболист будет получать в "Динамо" 2,5 млн евро в год.

Прошедший сезон Лаксальт провел в "Селтике" на правах аренды. Он отыграл 17 матчей в чемпионате Шотландии и забил один гол.

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