"Динамо" одержало феерическую победу над "Рубином"

Фото: инстаграм "Динамо"/Автор неизвестен

В матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" на выезде обыграло казанский "Рубин" со счетом 3:2.

Победу "бело-голубым" принесли голы Дениса Макарова, Фабиана Бальбуэна и Себастьяна Шиманьски. В составе казанцев отличились Солтмурад Бакаев и Андерс Дрейер.

"Рубин" – "Динамо" - 2:3 (1:1)

Голы: Макаров, 18 - 0:1, Бакаев, 30 - 1:1, Дрейер, 49 (с пенальти) - 2:1, Бальбуэна, 68 - 2:2, Шиманьски, 85 - 2:3

"Рубин": Дюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Бакаев (Игнатьев, 82), Кварацхелия (Мусаев, 73), Дрейер, Хван Ин Бом, Хакшабанович, Костюков (Зуев, 46), Онугха.

"Динамо": Шунин, Варела, Ордец, Бальбуэна, Скопинцев, Фомин (Тюкавин, 60), Моро, Шиманьски, Грулев, Макаров (Евгеньев, 90), Захарян.

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