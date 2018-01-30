"Динамо" одержало волевую победу над словацким "Тренчином"

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"Динамо" одержало волевую победу над словацким "Тренчином"Московское "Динамо" в контрольном матча одержало волевую победу над словацким "Тренчином".

"Тренчин" - "Динамо" - 1:3

Голы: Паур, 9 - 1:0, Луценко, 22 - 1:1, грулев, 54 - 1:2, Грулев, 72 - 1:3.

"Динамо" (стартовый состав): Шунин, Луценко, Марков, Морозов, Рауш, Рыков, Соу, Ташаев, Цаллагов, Черных, Шунич.

Напомним, "Динамо" пытается купить ганского хавбека. | soccernews.ru

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