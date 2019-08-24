"Динамо" одержало вторую победу в сезоне РПЛ, обыграв "Тамбов"
В рамках седьмого тура РПЛ московское "Динамо" в гостях взяло верх над "Тамбовом".
"Бело-голубые" выиграли со счётом 2:0 благодаря голам Максимилиана Филиппа и Кирилла Панченко.
Столичная команда одержала вторую победу в текущем розыгрыше Премьер-лиги и поднялась на 9-е место в турнирной таблице, "Тамбов" остался на 14-й строчке.
"Тамбов" – "Динамо" - 0:2
Голы: Филипп, 41 - 0:1, Панченко, 80 - 0:2.
"Тамбов": Шелия, Таказов, Гогуа, Ойеволе, Осипенко, Чуперка, Килин (Мамтов, 77), Маркелов (Костюков, 46), Карасев, Тетрашвили, Аппаев (Муйива, 46).
"Динамо": Лещук, Евгеньев, Шуньич, Плиев, Паршивлюк, Шиманьски, Нойштедтер, Каборе, Жоаозиньо, Филипп (Панченко, 76), Н`Жи (Грулев, 72).
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