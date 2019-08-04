"Динамо" опередило "Айнтрахт" в борьбе за нападающего "Боруссии"
Вингер дортмундской "Боруссии" Максимилиан Филипп, вероятно, продолжит карьеру в России.
Как сообщает Ruhr Nachrichten, борьбу за 25-летнего игрока выиграло московское "Динамо", опередившее "Айнтрахт". Трансфер немца обойдется клубу в 18 миллионов евро.
Филипп выступает за "Боруссию" с 2017 года. За это время он провел 51 матч, забил 11 голов и отдал 6 ассистов.
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