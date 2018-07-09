"Динамо" опередило "Шахтёр" и "Зенит" в борьбе за бразильского защитника

Теги динамо киевшахтер донецкзенит санкт-петербургатлетико паранаенсе

"Динамо" опередило "Шахтёр" и "Зенит" в борьбе за бразильского защитника

Киевское "Динамо" выиграло борьбу за защитника "Атлетико Паранаэнсе" Сидклея, сообщает Globo Esporte.

По информации ресурса, украинский клуб заплатит за бразильского фулбека пять миллионов евро, стороны заключат контракт до лета 2023 года.

Стоит отметить, что на 25-летнего Сидклея также претендовали "Зенит" и "Шахтёр", однако футболист отдал предпочтение "бело-синим".

Не пропустите: "Динамо" намерено избавиться от Коваля. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 9 июля

Главные новости дня: 9 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк 32 75
2 Динамо Киев 32 73
3 Ворскла 32 49
4 Заря Луганск 32 43
5 Мариуполь 32 39
6 Верес Ровно 32 35
Полная таблица

топ-5 тегов