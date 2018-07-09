"Динамо" опередило "Шахтёр" и "Зенит" в борьбе за бразильского защитника

Киевское "Динамо" выиграло борьбу за защитника "Атлетико Паранаэнсе" Сидклея, сообщает Globo Esporte.

По информации ресурса, украинский клуб заплатит за бразильского фулбека пять миллионов евро, стороны заключат контракт до лета 2023 года.

Стоит отметить, что на 25-летнего Сидклея также претендовали "Зенит" и "Шахтёр", однако футболист отдал предпочтение "бело-синим".

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