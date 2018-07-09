"Динамо" опередило "Шахтёр" и "Зенит" в борьбе за бразильского защитника
Киевское "Динамо" выиграло борьбу за защитника "Атлетико Паранаэнсе" Сидклея, сообщает Globo Esporte.
По информации ресурса, украинский клуб заплатит за бразильского фулбека пять миллионов евро, стороны заключат контракт до лета 2023 года.
Стоит отметить, что на 25-летнего Сидклея также претендовали "Зенит" и "Шахтёр", однако футболист отдал предпочтение "бело-синим".
Не пропустите: "Динамо" намерено избавиться от Коваля. | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Главные новости дня: 9 июля
-
Дневник ЧМ. День 26. Фанаты встретили сборную Бразилии, ФИФА назвала лучшие команды мундиаля
-
Азар: "Реал" - мечта любого футболиста, но я - игрок "Челси"
-
"Интер" намерен снова арендовать Рафинью у "Барселоны"
-
Де Брюйне: "Мбаппе звезда на будущие 15 лет"
-
Бубнов высказался о шансах Дзюбы перебраться в Англию
-
Левандовски изменил решение касательно своего будущего
-
Официально: Артур стал игроком "Барселоны"
-
Блан рассказал, кто выиграет ЧМ-2018
-
Буффон прокомментировал возможный трансфер Роналду в "Ювентус"
-
Агент Асенсио прокомментировал будущее игрока
-
ПСЖ представил Буффона
-
Мартинес: "Бельгийский футбол уникален"
-
Призраки 1986 года: Франция сыграет с Бельгией в полуфинале Чемпионата Мира
-
Еще один клуб вступил в борьбу за Головина
-
Сампаоли продолжит тренировать Аргентину
-
Три хорватских футболиста пропустили тренировку сборной
-
"Бавария" определилась с заменой для Алабы
-
Жиру: "Буду рад доказать Анри, что он выбрал неправильную сборную"
-
Манджукич: "Шансы в полуфинале равны"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|32
|75
|2
|Динамо Киев
|32
|73
|3
|Ворскла
|32
|49
|4
|Заря Луганск
|32
|43
|5
|Мариуполь
|32
|39
|6
|Верес Ровно
|32
|35