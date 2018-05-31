"Динамо" определило лучшего игрока сезона

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"Динамо" определило лучшего игрока сезона

Вратарь "Динамо" Антон Шунин признан лучшим игроком команды по итогам сезона, сообщает официальный сайт клуба.

Шунин занял первое место по результатам оценок болельщиков "бело-голубых" и набрал 6,73 балла. Вторым стал полузащитник Самба Соу (6,03). В пятерку также вошли Федор Черных (5,92), Александр Ташаев (5,91) и Владимир Рыков (5,83).

Напомним, что в минувшем сезоне "Динамо" заняло восьмое место в Премьер-лиге.

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