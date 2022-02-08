"Динамо" определилось с будущим Евгеньева

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"Динамо" определилось с будущим Евгеньева

Фото инстаграм московского "Динамо"

Центральный защитник московского "Динамо" Роман Евгеньев близок к заключению нового контракта с клубом, сообщает "СЭ".

По информации источника, в ближайшие дни стороны должны продлить соглашение, истекающее 30 июня.

Есть вероятность, что после подписания договора 22-летний футболист уйдёт в аренду, чтобы чаще играть.

Евгеньев является воспитанником "Динамо", в текущем сезоне он провёл 10 матчей и забил 1 гол.

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