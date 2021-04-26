"Динамо" определилось с будущим Игбуна

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Московское "Динамо" собирается продать нападающего Сильвестра Игбуна, утверждает "СЭ".

По информации источника, сам нигериец захотел сменить команду, чтобы чаще играть, и руководство "бело-голубых" готово пойти ему навстречу.

Сообщается, что агент 30-летнего футболиста уже начал искать для своего клиента новый клуб.

В текущем сезоне Игбун сыграл за "Динамо" 20 матчей и забил 1 гол. Его рыночная стоимость - 2 миллиона евро.

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