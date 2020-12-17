"Динамо" определилось с будущим Константина Рауша

Московское "Динамо" в ближайшее время расстанется с левым защитником Константином Раушем, сообщает "СЭ".

По информации источника, клуб решил не продлевать с 30-летним футболистом контракт, истекающий 31 декабря.

Таким образом, бывший игрок сборной России с января будет свободным агентом.

Рауш выступает за "Динамо" с 2018 года, сыграл 48 матчей, забил 2 гола и сделал 8 ассистов.

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