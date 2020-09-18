"Динамо" определилось с основным кандидатом на замену Новикова

"Динамо" определилось с основным кандидатом на пост тренера команды.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", руководство московского клуба заинтересовано в приглашении Курбана Бердыева.

Напомним, что нынешний наставник команды Кирилл Новиков может покинуть клуб после вылета из Лиги Европы.

Последним клубом Бердыева был "Рубин", который он покинул в 2019 году. Также он известен по своей работе в "Ростове".

Читайте также: Московское "Динамо" опозорилось в Лиге Европы. | http://soccernews.ru