"Динамо" определилось с основным кандидатом на замену Новикова

Теги динамо москвакирилл новиковкурбан бердыев

"Динамо" определилось с основным кандидатом на замену Новикова

"Динамо" определилось с основным кандидатом на пост тренера команды.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", руководство московского клуба заинтересовано в приглашении Курбана Бердыева.

Напомним, что нынешний наставник команды Кирилл Новиков может покинуть клуб после вылета из Лиги Европы.

Последним клубом Бердыева был "Рубин", который он покинул в 2019 году. Также он известен по своей работе в "Ростове".

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