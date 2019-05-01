"Динамо" определилось с приоритетными трансферными целями на лето

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"Динамо" определилось с приоритетными трансферными целями на лето

Новые владельцы московского "Динамо" уже планируют грядущую трансферную кампанию, сообщает "Чемпионат".

По информации источника, во время летнего межсезонья "бело-голубые" намерены купить троих футболистов - это центральный форвард, фланговый полузащитник и "восьмёрка" (box-to-box). Главной целью является приобретение "восьмёрки" - на игрока этой позиции клуб готов потратить до 7 миллионов евро.

По итогам 26 туров "Динамо" занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 29 очков. 

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