"Динамо" определилось с соперниками на сборе в Турции

Фото: твиттер "Динамо"/Автор неизвестен

Московское "Динамо" проведет три товарищеских матча во время учебно-тренировочного сбора в Турции, сообщается в "твиттере" клуба.

Динамовцы встретятся с "Динамо" Тбилиси (10 февраля), "Сочи" (10 февраля) и латвийским РФШ (13 февраля).

"Динамо", набрав в 18 турах 36 очков, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. От лидирующего "Зенита" динамовцы отстают на два очка.

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