"Динамо" определилось с заменой для Хохлова

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"Динамо" определилось с заменой для Хохлова

Московское "Динамо" готовится к возможной отставке тренера Дмитрия Хохлова.

По сведениям "Чемпионат", команду может возглавить Михаил Галактионов, который в настоящее время является тренером сборной России U-21. Также он известен по своей работе в "Ахмате".

После 10 туров "Динамо" имеет на своем счету 10 очков и занимает в РПЛ 11-е место.

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