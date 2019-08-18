"Динамо" опроверг слухи о том, что клуб хочет купить Рибери

Спортивный директор "Динамо" Роман Орещук высказался по поводу новости о том, клуб интересуется экс-хавбеком "Баварии" Рибери.

Ранее сообщалось, что "Динамо" и "Спартак" нацелились на 36-летнего полузащитника.

"У нас не было никаких контактов ни с Рибери, ни с его агентом. Это утка", - сказал Орещук.

Напомним, сегодня, 18 августа, состоится матч "Динамо" - "Локомотив".

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