"Динамо" опроверг слухи о том, что клуб хочет купить Рибери
Спортивный директор "Динамо" Роман Орещук высказался по поводу новости о том, клуб интересуется экс-хавбеком "Баварии" Рибери.
Ранее сообщалось, что "Динамо" и "Спартак" нацелились на 36-летнего полузащитника.
"У нас не было никаких контактов ни с Рибери, ни с его агентом. Это утка", - сказал Орещук.
Напомним, сегодня, 18 августа, состоится матч "Динамо" - "Локомотив".
А еще: Новичок "Спартака" выразил желание стать лидером команды| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Зенит" - единственных клуб, который не проигрывал в РПЛ в этом сезоне
-
Семин проводит 600-й матч на посту главного тренера в РПЛ
-
Adidas случайно показал номер Коутиньо в "Баварии"
-
Эшли Коул завершил карьеру
-
Нелюбимое число Гвардиолы, ритуал "Тоттенхэма" и +2 для "Ливерпуля": разбираем центральный матч второго тура АПЛ
Лента новостей
-
Семин: "Мне очень понравилось "Динамо" в первом тайме. Казалось, что мы не выберемся"
-
"Локомотив" в гостевом матче обыграл "Динамо"
-
Голкипер "Уфы" Беленов прокомментировал домашнюю победу над "Ростовом"
-
"Челси" и "Лестер" закончили безголевой ничьей
-
В матче АЗ - "Гронинген" победетель не был выявлен
-
"Алавес" обыграл "Леванте" в первом туре Примеры (видеообзор матча)
-
"Зенит" - единственных клуб, который не проигрывал в РПЛ в этом сезоне
-
Семин проводит 600-й матч на посту главного тренера в РПЛ
-
Карпин подвел итоги матча 6-го тура чемпионата России с "Уфой"
-
Радимов поддержал Семака, раскритиковавшего судей
-
"Фенербахче" хочет купить защитника "Манчестер Юнайтед" Рохо
-
"Динамо" опроверг слухи о том, что клуб хочет купить Рибери
-
"Айнтрахт" одержал победу над "Хоффенхаймом" в матче 1-го тура Бундеслиги
-
"Уфа" в домашнем матче одержала победу над "Ростовом"
-
Гвардиола высказался о перепалке с форвардом Агуэро
-
Экс-игрок "Спартака" Зе Луиш опубликовал новый снимок в инстаграме после победы "Порту"
-
Adidas случайно показал номер Коутиньо в "Баварии"
-
Дебютант АПЛ одержал первую победу в сезоне
-
ПСЖ готов отдать Неймара в аренду, но на определенных условиях
-
Экс-вратарь "Спартака" обратился к фанатам перед матчем с ЦСКА
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|1
|3
|2
|Фрайбург
|1
|3
|3
|Фортуна Дюссельдорф
|1
|3
|4
|Байер Леверкузен
|1
|3
|5
|Вольфсбург
|1
|3
|6
|Айнтрахт Франкфурт
|1
|3
|7
|Герта
|1
|1
|8
|Бавария Мюнхен
|1
|1
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|1
|1
|10
|Шальке
|1
|1
|11
|РБ Лейпциг
|0
|0
|12
|Унион Берлин
|0
|0
|13
|Падерборн
|1
|0
|14
|Кельн
|1
|0
|15
|Хоффенхайм
|1
|0
|16
|Вердер Бремен
|1
|0
|17
|Майнц 05
|1
|0
|18
|Аугсбург
|1
|0