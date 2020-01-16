"Динамо" опровергло новость о госпитализации Игбуна

Пресс-служба московского "Динамо" отреагировала на слухи о госпитализации нападающего команды Сильвестра Игбуна.

"Информация о госпитализации Игбуна не соответствует действительности", - говорится в заявлении "бело-голубых".

Ранее Mash сообщил, что 29-летний нигериец попал в больницу из-за проблем с почками.

На самом деле Игбун находится на сборе "Динамо" в Турции и тренируется без ограничений.

Не пропустите: ЦСКА намерен перехватить у "Динамо" форварда сборной России. | http://soccernews.ru