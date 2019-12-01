"Динамо" опубликовала фотографию команды из раздевалки после победы над "Локомотивом"
Сегодня, 1 декабря, "Динамо" обыграло "Локомотив" в матче 18-го тура РПЛ. После победы пресс-служба бело-голубых опубликовала фотографию команды из раздевалки.
Победу клубу помог одержать форвард Максимилиан Филипп.
Для подопечных Кирилла Новикова это четвертая победа в пяти матчах. В турнирной таблице чемпионата России команда занимает 6 место.
Победная! ⚪#ЛокоДинамо #ДинамоМосква #твоякоманДа #РПЛ pic.twitter.com/E3mQ2d0grA— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 1 декабря 2019 г.
В следующем туре "Динамо" сыграет с "Зенитом". Матч состоится 6 декабря.
А еще: "Динамо" выиграло четыре матча после смены тренера| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|39
|2
|Локомотив Москва
|18
|34
|3
|ЦСКА Москва
|17
|33
|4
|Краснодар
|17
|33
|5
|Ростов
|18
|31
|6
|Динамо Москва
|18
|24
|7
|Уфа
|18
|22
|8
|Спартак Москва
|17
|22
|9
|Урал
|18
|21
|10
|Ахмат
|18
|19
|11
|Арсенал Тула
|17
|19
|12
|Оренбург
|17
|19
|13
|Крылья Советов
|18
|18
|14
|Рубин
|18
|18
|15
|Тамбов
|17
|17
|16
|Сочи
|17
|14