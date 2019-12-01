"Динамо" опубликовала фотографию команды из раздевалки после победы над "Локомотивом"

Сегодня, 1 декабря, "Динамо" обыграло "Локомотив" в матче 18-го тура РПЛ. После победы пресс-служба бело-голубых опубликовала фотографию команды из раздевалки.

Победу клубу помог одержать форвард Максимилиан Филипп.

Для подопечных Кирилла Новикова это четвертая победа в пяти матчах. В турнирной таблице чемпионата России команда занимает 6 место.

В следующем туре "Динамо" сыграет с "Зенитом". Матч состоится 6 декабря.

А еще: "Динамо" выиграло четыре матча после смены тренера| http://soccernews.ru