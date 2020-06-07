"Динамо" опубликовало фото игроков в масках перед игрой с "Локомотивом"

Московское "Динамо" в инстаграме опубликовало фотографии футболистов и тренеров перед товарищеским матчем с "Локомотивом".

Встреча состоится сегодня, 7 июня. Начало - в 17:00 (мск).

"Предматчевый антураж в новых реалиях", - говорится в сообщении пресс-службы "Динамо".

Рестарт чемпионата России запланирован на 19 июня.

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