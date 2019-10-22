"Динамо" опубликовало комикс в честь 90-летия со дня рождения Яшина

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"Динамо" опубликовало комикс в честь 90-летия со дня рождения Яшина

Московское "Динамо" выпустило комикс в честь легендарного вратаря Льва Яшина, которому сегодня исполнилось бы 90 лет.

"Черный паук". Супергерой Лев Яшин! 90 лет легенде мирового футбола", - сообщается в официальном Twitter московского клуба.

Руководство, ветераны и болельщики "Динамо", а также родственники Яшина возложили цветы на могилу обладателя Яшина на Ваганьковском кладбище.

Яшин выступал за "Динамо" с 1950 по 1971 годы. За сборную СССР сыграл 74 матча. 5-кратный чемпион СССР, 3-кратный обладатель Кубка СССР, чемпион Европы-1960. Яшин является единственным вратарем в истории, который получал "Золотой мяч".

Не пропустите: Перед матчем "Динамо" - "Краснодар" презентовали оригинал "Золотого мяча" Льва Яшина. | http://soccernews.ru
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