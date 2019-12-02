"Динамо" опубликовало видео с танцем Рауша из раздевалки: "Вызываем на баттл Евсеева"

"Динамо" обыграло "Локомотив" (2:1) в 18-м туре чемпионата России. Победу команде помог одержать Максимилиан Филипп, оформивший дубль.

После матча защитник бело-голубых Константин Рауш станцевал в стиле робота под одобрение одноклубников.

"Вызываем на баттл "Уфу" и Вадима Евсеева", - написала пресс-служба клуба.

Напомним, Евсеев после победы над "Крыльями Советов" запрыгнул на стол и выполнил несколько движений.

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